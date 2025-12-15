Guerra contro gli ebrei | i post che hanno portato Meta a chiudere una rete di pagine

A inizio dicembre, Meta ha chiuso una rete di pagine italiane a causa di violazioni gravi delle proprie politiche. I contenuti diffusi su queste pagine includevano dichiarazioni antisemite e incitamenti all'odio, portando alla decisione di rimuoverle per tutelare la sicurezza e il rispetto nel rispetto delle regole della piattaforma.

Nei primi giorni di dicembre, Meta ha chiuso una rete di pagine italiane dove sono state riscontrate tutta una serie di violazioni gravi e reiterate delle proprie norme. Non si è trattato di un singolo post “fuori luogo”, ma di un insieme coerente di contenuti che, nel tempo, avevano costruito una linea editoriale riconoscibile per aggressività, sessualizzazione e attacchi mirati, figurando in particolar modo numerosi riferimenti antisemiti. In questo articolo riportiamo alcuni degli esempi più significativi di quei contenuti, utili a comprendere le ragioni che hanno portato alla decisione della piattaforma. Open.online

