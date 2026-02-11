Portobello Romana Maggiora Vergano | La storia di Tortora sia monito sulla fragilità del sistema giudiziario

La giornalista Romana Maggiora Vergano mette in guardia sulla fragilità del sistema giudiziario italiano. Ricorda come il caso Tortora sia ancora oggi un esempio di quanto la giustizia possa essere vulnerabile e piena di insidie. Sottolinea l’importanza di rispettare la presunzione di innocenza e di evitare errori che possano compromettere vite innocenti. La sua analisi punta a far riflettere sulla necessità di mantenere alta l’attenzione su questi principi fondamentali.

"Credo che sia un monito sulla fragilità del sistema giudiziario, sulla sua complessità e interezza. E anche la necessità di tutelare l'importanza della presunzione di innocenza e il concetto del 'contro ogni ragionevole dubbio'". Così Romana Maggiora Vergano durante la premiere a Roma della nuova serie tv di Marco Bellocchio, 'Portobello', che racconta la vicenda di Enzo Tortora. "Anche se estraiamo quello che è successo dal punto di vista giudiziario. Io sono una ragazza di 30 anni e sui social mi capita purtroppo di vedere spessissimo dei linciaggi mediatici potentissimi. La gente non si pone minimamente il problema se sta umiliando e devastando la vita non solo di un personaggio pubblico, ma anche di una persona che fino a cinque minuti prima era un perfetto sconosciuto.

