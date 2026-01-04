Prima di noi intervista alla regista Valia Santella e agli attori Romana Maggiora Vergano Maurizio Lastrico e Matteo Martari

In questa intervista, approfondiamo il progetto “Prima di noi”, una serie Rai diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, in onda dal 4 gennaio su Raiuno. Con la regista e gli attori Romana Maggiora Vergano, Maurizio Lastrico e Matteo Martari, scopriamo il contesto e le tematiche affrontate in questa produzione televisiva, offrendo uno sguardo sulla realizzazione e le aspettative legate alla serie.

"Prima di noi", la serie Rai diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, debutterà il 4 gennaio s u Raiuno. Tratta dall' omonimo romanzo di Giorgio Fontana, la serie ripercorre quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978, raccontando una saga familiare, lirica e corale che diventa racconto di formazione di una nazione intera. Dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, segue le vicende di tre generazioni dei Sartori, grande famiglia di costruttori e distruttori che attraversano i momenti storici più salienti del secolo breve passando per le due guerre mondiali, il boom economico, l'urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all'avvento della globalizzazione.

