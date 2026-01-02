Stasera alle 21.20 su Canale 5 va in onda in prima tv

F rancesca Cabrini – in onda stasera in prima tv alle 21.20 su Canale 5 – è il biopic che racconta la vita dell’omonima suora, determinata e visionaria, che a fine Ottocento arrivò a New York dalla Lombardia per aiutare migliaia di immigrati italiani ridotti in condizioni di estrema povertà. Protagonista del film è la bravissima attrice napoletana Cristiana Dell’Anna. La tradizione del “Jò a Jò” a Corato: il grande falò per Santa Lucia X Leggi anche › Donne nella storia. Santa Chiara d’Assisi e il privilegio della povertà Francesca Cabrini: la trama del film stasera 2 gennaio in prima tv su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Protagonista del film la bravissima Cristiana Dell'Anna. Nel cast anche Giancarlo Giannini e l'astro nascente Romana Maggiora Vergano

Leggi anche: Arianna premiata in municipio: "Astro nascente dell’atletica"

Leggi anche: EA FC 26 Evoluzione Astro Nascente Lista Giocatori Ed Obiettivi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al cinema è protagonista il nuovo film di Park Chan-wook, autore sudcoreano noto per film come “Old Boy” e “Lady Vendetta” - facebook.com facebook