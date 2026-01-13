Centrale | Bonifica riconversione e lavoro sono un dovere verso questo territorio

Egregio Direttore, desidero condividere alcune riflessioni su una notizia recente che, a mio avviso, rappresenta un passo importante per il territorio. La bonifica, la riconversione e il lavoro sono un dovere verso questa terra, e il loro sviluppo contribuisce alla crescita sostenibile e alla tutela ambientale del Salento. È fondamentale affrontare con attenzione e responsabilità queste sfide, affinché si possa costruire un futuro più stabile e rispettoso del patrimonio locale.

Egregio Direttore,Mi permetto di condividere con lei e i lettori alcune considerazioni su una notizia recente che, a mio giudizio, avrebbe dovuto essere celebrata con manifestazioni di giubilo in tutto il Salento. Mi riferisco allo spegnimento, avvenuto lo scorso 31 dicembre 2025, della centrale.

