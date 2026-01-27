Reindustrializzazione di Civitavecchia | Roberta Angelilli nominata commissaria straordinaria

Roberta Angelilli è stata nominata commissaria straordinaria del Governo per l’area di Civitavecchia, nell’ambito del processo di reindustrializzazione della zona. La sua nomina mira a promuovere lo sviluppo economico e la ripresa industriale, favorendo iniziative che rafforzino il tessuto produttivo locale e creino nuove opportunità occupazionali.

Civitavecchia, 27 gennaio 2026 – Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e Internazionalizzazione, è stata nominata Commissaria straordinaria del Governo per l'area di Civitavecchia, ai sensi dell'articolo 1, comma 494, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025–2027). La nomina rientra nelle previsioni normative che dispongono l'istituzione di un Commissario straordinario nei casi di accordi di programma finalizzati allo sviluppo delle singole aree, all'approvazione di progetti pubblici e privati e alla realizzazione di opere pubbliche strategiche.

