Civitavecchia | vicepresidente Lazio Angelilli nominata commissario per reindustrializzazione area

L’incarico di commissario straordinario per l’area di Civitavecchia è stato affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico. Questa nomina mira a facilitare il processo di reindustrializzazione, promuovendo lo sviluppo economico e il rilancio dell’area. La sua esperienza e il suo ruolo istituzionale sono fondamentali per supportare progetti di crescita e innovazione nel territorio.

Roberta Angelilli, attuale vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione, è stata recentemente nominata Commissario straordinario del Governo per l'area di Civitavecchia. Questa nomina è avvenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 494, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, nota come Legge di Bilancio 2025-2027. Tale designazione rientra nelle disposizioni normative che prevedono l'istituzione di un Commissario straordinario in caso di accordi di programma mirati allo sviluppo delle singole aree, all'approvazione di progetti pubblici e privati, e alla realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica.

