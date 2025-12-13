Un ordine del giorno bipartisan è stato presentato nel bilancio regionale per garantire le risorse necessarie all’attivazione della linea tranviaria T2, un progetto strategico volto a migliorare la mobilità urbana e sviluppare il sistema di trasporto pubblico nella regione.

Un ordine del giorno bipartisan al bilancio regionale per reperire le risorse necessarie all’attivazione della linea tranviaria T2. È l’iniziativa annunciata dai consiglieri regionali del Pd Davide Casati e Jacopo Scandella, in vista della sessione di bilancio della prossima settimana. Secondo i due esponenti dem, la Teb rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della Bergamasca e la nuova linea T2 costituisce un’occasione da non perdere. Le aziende incaricate stanno rispettando i tempi di realizzazione dell’opera, ma ora, sottolineano, è necessario che le istituzioni facciano la loro parte per garantire l’avvio del servizio. Bergamonews.it

Linea T2, ordine del giorno bipartisan al bilancio regionale per l’attivazione del servizio tranviario - Un ordine del giorno bipartisan al bilancio regionale per reperire le risorse necessarie all’attivazione della linea tranviaria T2. bergamonews.it