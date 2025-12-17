Alto Calore Servizi rilancio del servizio e attivazione del piano investimenti 2026-2027
Alto Calore Servizi S.p.A. ha presentato alla stampa lo stato di avanzamento del piano di risanamento aziendale, le misure per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria e il programma di investimenti 2026-2027 volto a migliorare il servizio idrico nella regione.
Alto Calore Servizi S.p.A. ha incontrato la stampa per illustrare lo stato di avanzamento del percorso di risanamento aziendale, le azioni in corso per garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e il programma di investimenti destinato al miglioramento del servizio idrico nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
