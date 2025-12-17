Alto Calore Servizi rilancio del servizio e attivazione del piano investimenti 2026-2027

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. ha presentato alla stampa lo stato di avanzamento del piano di risanamento aziendale, le misure per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria e il programma di investimenti 2026-2027 volto a migliorare il servizio idrico nella regione.

alto calore servizi rilancio del servizio e attivazione del piano investimenti 2026 2027

© Avellinotoday.it - Alto Calore Servizi, rilancio del servizio e attivazione del piano investimenti 2026-2027

Alto Calore Servizi S.p.A. ha incontrato la stampa per illustrare lo stato di avanzamento del percorso di risanamento aziendale, le azioni in corso per garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e il programma di investimenti destinato al miglioramento del servizio idrico nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Assemblea Alto Calore Servizi, Buonopane: «Segnale di compattezza dalle comunità locali»

Leggi anche: Nuova Amministratrice per Alto Calore Servizi: sfide e speranze per il futuro dell'acqua in Irpinia e Sannio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crisi idrica: Comune e scuola uniti per sensibilizzare le famiglie sull’uso consapevole dell’acqua; Tariffa idrica, il presidente Buonopane scrive al Governatore Fico e all’amministratore di Alto Calore Servizi De Felice per chiedere di bloccare l’aumento.

alto calore servizi rilancioAumento tariffario e lotta all’evasione e all’abusivismo: Alto Calore, la road map per il rilancio - La presidente Alfonsina De Felice e il direttore generale Andrea Palomba hanno tenuto un incontro nel quale hanno ... orticalab.it

Alto Calore, gli aumenti in numeri: 3,5 euro al mese in più per una famiglia tipo - ha incontrato la stampa per illustrare lo stato di avanzamento del percorso di risanamento aziendale, le azioni in corso per garantire la sostenibilità economico- irpinianews.it

alto calore servizi rilancioPiove, ma l’acqua manca: l’ennesimo fallimento di Alto Calore - In pieno inverno, sotto una pioggia continua che dovrebbe ricaricare fiumi, sorgenti e serbatoi, migliaia di cittadini di Mugnano del Cardinale, Ospedalett ... sciscianonotizie.it

Lacqua, il buco e il futuro incerto dellAlto Calore

Video Lacqua, il buco e il futuro incerto dellAlto Calore

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.