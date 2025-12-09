Ciucci | Nuova delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto dopo la Corte dei Conti

Feedpress.me | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La registrazione con riserva è teoricamente possibile, ma del tutto inappropriata. Contiamo su una valutazione favorevole della commissione Ue che consideri corretta la nostra interpretazione nell’applicazione delle direttive Habitat e Appalti. Una volta acquisita questa valutazione, potrà essere assunta dal governo una seconda delibera al Cipess». Così l’amministratore Delegato della Stretto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

