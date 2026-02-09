Pompei chiude la postazione riservata alle guide | scatta la protesta

Venerdì 13 febbraio i sindacati hanno deciso di chiudere la postazione delle guide turistiche negli scavi di Pompei. La protesta è scattata per protestare contro le nuove regole che limitano il loro ruolo e le attività. Alle 11, i rappresentanti delle guide si sono radunati davanti ai cancelli, mentre in tribunale è stato presentato un ricorso al Tar per bloccare le modifiche. La tensione cresce, e per ora non ci sono segnali di dialogo tra le parti.

Tempo di lettura: 4 minuti Un ricorso al Tar e un presidio all’esterno degli scavi di Pompei per venerdì 13 febbraio a partire dalle ore 11. È la doppia azione messa in campo dalle guide turistiche operanti in Campania per rispondere alla decisione del direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, che dopo quindici anni ha stabilito la chiusura della postazione riservata alle guide all’interno degli scavi. Decisione giunta, come spiegano in una nota i diretti interessati, in maniera ritenuta quantomeno discutibile nella forma e nei tempi. La comunicazione, partita dalla direzione del sito con una nota interna al concessionario “Opera Laboratori Fiorentini” che si occupava della supervisione del servizio di visite guidate, è infatti arrivata ai diretti interessati solo verbalmente e nel giorno dell’antivigilia di Natale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

