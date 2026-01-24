Guida per vere guide turistiche: un'informazione chiara e aggiornata sulle procedure e requisiti necessari per ottenere l'abilitazione. Dopo un lungo periodo di attesa, a novembre si è svolto il primo esame nazionale, previsto dalla normativa per adeguarsi alla Direttiva Bolkestein. Questa guida offre indicazioni utili e pratiche per prepararsi al meglio, garantendo un approccio sobrio e professionale a un passaggio fondamentale per il settore turistico.

L’esame di abilitazione è stato un’ecatombe. Sempre colpa delle domande? Sempre colpa dell’esame? Si è svolto in novembre, dopo una dozzina d’anni persi dagli apparatnik per adeguare le normative alla Direttiva Bolkenstein, il primo “esame nazionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica”. Si apprende che la prova scritta è stata superata solo da 230 candidati su 12.191, l’1,8 per cento. A parte il giochetto scandalistico sui numeri – perché parlare di 29.228 iscritti, se poi chi ha partecipato è un terzo? Al massimo è il solito segnale di come si intendano in Italia i concorsi: intanto iscriviti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

