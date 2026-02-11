Poliziotto eroe e martire Celebrazione in memoria di Giovanni Palatucci

La memoria di Giovanni Palatucci torna al centro dell’attenzione con una cerimonia che si è svolta questa mattina. La polizia ha ricordato il suo ruolo di eroe e martire, con una semplice cerimonia a cui hanno partecipato familiari, colleghi e cittadini. L’anno scorso, invece, l’evento si era tenuto nella Sala Montanari, con premi agli studenti che avevano scritto sul suo nome. Oggi, l’omaggio si è concentrato sulla sua figura, senza grandi scenografie, ma con rispetto e sobrietà.

Lo scorso anno le celebrazioni si erano svolte in Sala Montanari, con la premiazione degli studenti che avevano partecipato al concorso dedicato alla sua figura. Questa volta la Questura di Varese ha ricordato Giovanni Palatucci proprio davanti al cippo e all'ulivo posizionati nel 2021 in sua memoria al Parco Mirabello. Nell'ottantunesimo della scomparsa lo ha ricordato il questore Carlo Mazza. "È stato un uomo, un poliziotto, un martire, un eroe", ha detto Mazza tracciando il profilo di Palatucci, questore di Fiume negli anni della Seconda guerra mondiale. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità: il prefetto Salvatore Pasquariello, il comandante provinciale dei carabinieri Marco Gagliardo, il comandante provinciale della Guardia di finanza Giuseppe Coppola e l'assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano.

