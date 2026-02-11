Politica e generazioni a confronto | lunedì in streaming Alice e il sindaco su MYmovies ONE

La rete trasmetterà in streaming il film “Alice e il sindaco” lunedì 16 febbraio. La rassegna “Il Lunedì del Cinema”, nata dalla collaborazione tra La e MYmovies, porterà il film direttamente a casa degli spettatori. L’appuntamento promette di far riflettere sui rapporti tra politica e giovani, con una storia che si concentra su un sindaco e una giovane studentessa.

Il prossimo lunedì 16 febbraio, la rassegna “Il Lunedì del Cinema”, nata dalla collaborazione tra la e MYmovies, offrirà in streaming a tutti gli spettatori il film “Alice e il sindaco”. La pellicola, una commedia che affronta le complessità dell’azione politica e le sfide di chi governa, sarà disponibile sulla piattaforma MYmovies ONE dalle 20:00 a mezzanotte, invitando il pubblico a commentare e condividere l’esperienza. La trama del film ruota attorno alla figura di un sindaco, ormai segnato da trent’anni di attività politica e in evidente difficoltà. Per risollevare la sua capacità di azione e visione, il suo entourage decide di affidarsi a una giovane normalista, Alice Heimann.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alice e il sindaco

Gianluca Guzzo, AD di MYmovies, sottolinea l’importanza della sala cinematografica nonostante la crescita dello streaming.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alice e il sindaco

Argomenti discussi: I giovani e la politica: alla Camera il confronto tra deputati e giovani della Consulta del Cortile dei Gentili; I giovani e la politica - Dialogo tra istituzioni e nuove generazioni su etica, rappresentanza e bene comune - Martedì alle 17 diretta webtv - Saluto di Fontana; Da Roma a Budapest passando per Parigi: vota la Gen Z; La stanchezza e la rabbia, due generazioni a confronto e la nuova destra italiana.

I giovani e la politica: alla Camera il confronto tra deputati e giovani della Consulta del Cortile dei GentiliUn’occasione di confronto autentico sul rapporto tra le nuove generazioni e la vita pubblica, partendo dall’analisi del ... msn.com

La (de)generazione TikTok della politicaCorsi e ricorsi. Post, canzoni, balletti. Non c’è elezione e, per estensione, momento della vita politica senza social. Chi canta canzoni in Puglia, chi pubblica meme a tema Halloween, chi si butta ... huffingtonpost.it

Il convegno "I giovani e la politica - Dialogo tra istituzioni e nuove generazioni su etica, rappresentanza e bene comune". Saluto del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo. Introduce @CardRavasi - Pontificio Consiglio della Cultura e @CortiledeiGenti. x.com

LA COMUNITÀ CHE CRESCE INSIEME: POLITICA, CITTADINI E NUOVE GENERAZIONI di Andrea Foglia Una buona politica locale non nasce solo nelle sale comunali o nei programmi elettorali. Nasce nella vita di tutti i giorni. Nasce quando una scuola funz - facebook.com facebook