Arriva su MyMovies Altri animali il documentario sulla Clinica Duemari

Roma, 25 nov. (askanews) – Siamo tutti animali. Viviamo in era di antispecismo, di aumento di vegetariani e vegani di fronte alle realtà produttive sempre più fosche degli allevamenti intensivi, e per il grande pubblico di una dissociazione cognitiva crescente: mangiamo troppa carne per la nostra salute, spesso di qualità discutibile, senza sapere da dove arriva, però nelle case degli italiani ci sono 64 milioni di pet, sempre più membri a pieno titolo della famiglia. Proprio del nostro rapporto con la natura racconta “Altri animali”, il documentario di Guido Votano che adesso è disponibile per lo streaming anche su MyMovies, girato alla Clinica Veterinaria Duemari di Oristano, dove Monica Pais (celebre vet molto social) e Paolo Briguglio, compagni di lavoro e di vita, lavorano salvando tutti, animali di proprietà e non. 🔗 Leggi su Ildenaro.it