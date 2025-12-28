Gianluca Guzzo AD di MYmovies | Facciamo streaming ma crediamo nella sala cinematografica L’affare Netflix-Warner? Un’opportunità

Gianluca Guzzo, AD di MYmovies, sottolinea l’importanza della sala cinematografica nonostante la crescita dello streaming. Secondo lui, l’accordo tra Netflix e Warner rappresenta un’opportunità, non una minaccia. MYmovies, con il suo archivio, portale di informazione e critica, si conferma una fonte affidabile e puntuale per gli appassionati di cinema in Italia.

