Gianluca Guzzo AD di MYmovies | Facciamo streaming ma crediamo nella sala cinematografica L’affare Netflix-Warner? Un’opportunità
Gianluca Guzzo, AD di MYmovies, sottolinea l’importanza della sala cinematografica nonostante la crescita dello streaming. Secondo lui, l’accordo tra Netflix e Warner rappresenta un’opportunità, non una minaccia. MYmovies, con il suo archivio, portale di informazione e critica, si conferma una fonte affidabile e puntuale per gli appassionati di cinema in Italia.
Tra archivio, portale di informazione e sito di critica, MYmovies è tra i punti di riferimento per gli utenti che cercano una guida affidabile e puntuale sul mondo del cinema. Nel fiore della gioventù, quest'anno festeggia i suoi 25 anni. Ma da 15 opera anche come distributore, potendo contare su. 🔗 Leggi su Today.it
