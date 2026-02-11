Daniela Ruggi è scomparsa dopo aver acquistato un test di gravidanza in farmacia a Modena. Era il 24 maggio 2024, quattro mesi prima che scomparisse nel nulla. La sua assenza ha lasciato molti senza parole, e ora gli investigatori cercano di capire se quel test possa essere un indizio importante nella vicenda.

Modena, 11 febbraio 2026 – Era il 24 maggio del 2024, quattro mesi prima della scomparsa. Daniela Ruggi entrò in farmacia e chiese un test di gravidanza. Ma, in una conversazione sofferta con un conoscente, alludeva anche ad un altro bambino, nato in passato e che il presunto padre le aveva sottratto. Tra desiderio di famiglia e fragilità. Poteva essere incinta la 32enne quando, all’improvviso, sparì nel nulla nelle montagne di Vitriola a settembre del 2024? O era soltanto una fantasia, frutto di un suo grande desiderio? In paese c’è chi ha affermato di averla sentita parlare spesso di figli.. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi comprò un test di gravidanza prima di scomparire

Approfondimenti su Daniela Ruggi

A Montefiorino, la famiglia Ruggi attende con apprensione l’esito del test del DNA sui resti trovati nella torre Pignone, vicina alla casa di Daniela, scomparsa da tempo.

Questa mattina a Modena si scopre che i resti trovati all’inizio dell’anno sono di Daniela Ruggi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

