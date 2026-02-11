Daniela Ruggi trovato un nuovo reperto Dal test di gravidanza comprato prima di sparire all' uomo misterioso in auto | cosa non torna

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni i cui resti sono stati trovati vicino alla Torre Pignone. Si scopre che poco prima di scomparire aveva acquistato un test di gravidanza. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo davvero, soprattutto dopo aver trovato un uomo misterioso in auto che potrebbe avere qualche relazione con il caso. La vicenda resta avvolta nel mistero e le indagini continuano senza sosta.

Nuovi dettagli emergono sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne i cui resti sono stati parzialmente rinvenuti presso la Torre Pignone. Mesi prima di svanire nel nulla nel settembre 2024, Daniela aveva manifestato segnali di una profonda inquietudine, legata a un desiderio viscerale di famiglia ma anche a racconti frammentari su un passato doloroso. A maggio dello stesso anno, la donna era stata vista in farmacia per acquistare un test di gravidanza, un gesto che oggi assume un peso specifico nelle indagini sulla sua fragilità psicologica e sul suo isolamento. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Resto del Carlino, Daniela non si limitava a cercare conferme su una possibile gravidanza attuale, ma in diverse occasioni avrebbe accennato a un figlio avuto in passato, che le sarebbe stato sottratto dal padre. 🔗 Leggi su Leggo.it

Nei pressi della torre pericolante dove era stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, è stato scoperto un nuovo reperto osseo.

Daniela Ruggi è scomparsa dopo aver acquistato un test di gravidanza in farmacia a Modena.

