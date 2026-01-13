Sicurezza marittima il nuovo prefetto incontra il comandante della Capitaneria di porto

Il Prefetto Guido Aprea ha incontrato questa mattina il comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Luigi Amitrano, a Brindisi. L'incontro ha rappresentato un'occasione per discutere delle attività di sicurezza marittima e delle principali sfide legate alla tutela delle vie di navigazione nella zona. La collaborazione tra autorità civili e militari resta fondamentale per garantire un ambiente marittimo sicuro e controllato.

BRINDISI - Il Prefetto Guido Aprea ha incontrato questa mattina, in una visita di saluto, il comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Luigi Amitrano.L'incontro ha costituito un primo momento di conoscenza istituzionale e di confronto sui principali temi di interesse comune, con.

