Simest e Camera di commercio dell’India intesa a Mumbai | più facile investire per le Pmi dei due Paesi
Simest e la Camera di commercio dell’India di Mumbai hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione economica tra Italia e India, facilitando le opportunità di investimento per le PMI di entrambi i Paesi e promuovendo la crescita internazionale delle imprese italiane.
Simest, società del Gruppo Cdp dedicata alla crescita internazionale delle imprese italiane, e la Indian Chamber of Commerce (Icc) hanno firmato un Memorandum of Understanding volto a intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi e favorire nuove opportunità di investimento bilaterale. L’intesa è stata siglata oggi a Mumbai durante il Business Forum Italia-India, alla presenza del vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro del commercio e industria indiano Piyush Goyal. Un patto per le imprese italiane e indiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
"CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA, Ente" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
É stata presentata oggi nella nostra sede di Roma la seconda edizione di #AfricaChampionProgram. Il progetto nasce dalla collaborazione tra #SACE e altri attori istituzionali come l’#AgenziaICE, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, #SIMEST, Confindustri - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Simest-camera di commercio indiana sugli investimenti - Simest, la società del gruppo Cdp che sostiene la crescita internazionale delle imprese italiane, e la Indian Chamber of Commerce hanno firmato oggi a Mumbai, nell'ambito del Business Forum Italia- Si legge su ansa.it
Intesa Simest-Indian Chamber of Commerce per rafforzare la cooperazione Italia-India - Simest, la società del gruppo Cdp che sostiene la crescita internazionale delle imprese italiane, e la Indian chamber of commerce (Icc), una delle più antiche e rilevanti camere di commercio del Paese ... ansa.it scrive