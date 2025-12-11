Simest e Camera di commercio dell’India intesa a Mumbai | più facile investire per le Pmi dei due Paesi

Simest e la Camera di commercio dell’India di Mumbai hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione economica tra Italia e India, facilitando le opportunità di investimento per le PMI di entrambi i Paesi e promuovendo la crescita internazionale delle imprese italiane.

Simest, società del Gruppo Cdp dedicata alla crescita internazionale delle imprese italiane, e la Indian Chamber of Commerce (Icc) hanno firmato un Memorandum of Understanding volto a intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi e favorire nuove opportunità di investimento bilaterale. L’intesa è stata siglata oggi a Mumbai durante il Business Forum Italia-India, alla presenza del vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del ministro del commercio e industria indiano Piyush Goyal. Un patto per le imprese italiane e indiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it