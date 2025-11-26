Terra dei fuochi | controlli serrati tra province Napoli e Caserta

Tempo di lettura: 5 minuti Continua l’impegno delle Forze dell’ordine e dell’Esercito nel dispositivo di controlli continuati e ad elevata intensità organizzato per il contrasto agli illeciti ambientali in Terra dei fuochi. I Prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, hanno disposto l’attivazione di tutte le Forze disponibili su tre tipologie di obiettivi specifici: zone critiche di sversamento; filiere produttive a rischio; controlli a sorpresa su siti attenzionati, specie con riguardo ad ipotesi di attività in nero. Di rilievo i risultati dei controlli dell’ultima settimana nelle due province, definiti a livello di tavolo info operativo interforze: ispezionate 32 sitiaziende, 18 delle quali colpite da sequestro, controllati circa 1100 veicoli, con conseguenti 20 sequestri di mezzi e 3 ritiri di patenti, denunciate 32 persone e operati 3 arresti (di cui uno in flagranza differita, dopo la visione di immagini relative all’innesco di rifiuti tessili colte da un impianto di videosorveglianza), irrogate sanzioni pecuniarie per circa 170000 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

