Pisa Sc il cileno Felipe Loyola si presenta | Il mio calcio passionale al servizio dei nerazzurri

Il cileno Felipe Loyola si è presentato alla sua prima ufficiale con la maglia dello Pisa. È entrato in campo dall'inizio, giocando tutta la partita, e questa è stata la sua prima prova in biancorosso. Loyola ha mostrato un carattere passionale, pronto a mettere il cuore in ogni azione. Ora si aspetta di capire quale sarà il suo ruolo nel nuovo team.
Una gara da titolare, l'ultima, e un tempo disputato per intero: è questo il bottino di Felipe Loyola dall'arrivo in nerazzurro. Il cileno è stato acquistato dal club argentino dell'Independiente con la formula del prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo allo scattare della.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Loyola si presenta: “Pisa tappa fondamentale, qui per la salvezza”
Loyola si presenta a Pisa con un messaggio chiaro: “Qui per la salvezza”.
Pisa SC, primo allenamento per mister Hiljemark: nerazzurri al lavoro per Verona
Questa mattina Pisa SC ha iniziato la preparazione in vista della prossima partita contro il Verona.
Dall'Argentina con furore. Pisa, ecco Felipe Loyola: il cileno è appena sbarcato in cittàIeri sera, nell'immediato post partita di Pisa-Atalanta 1-1, mister Alberto Gilardino ha avuto modo di presentare il prossimo colpo nerazzurro del calciomercato, Felipe Loyola. Ha la garra giusta, è ... tuttomercatoweb.com
Il Pisa non si ferma: chi è Felipe Loyola, il volante cileno con il vizietto del golIl Pisa continua a rinforzarsi. Un milione e 200 mila euro per il prestito, poi 5,5 per il riscatto, praticamente obbligatorio (qui tutti i dettagli), e altri 4,25 milioni per il restante 30%. Sono ... tuttomercatoweb.com
Felipe Loyola si presenta ai giornalisti. È uno dei nuovi acquisti del calciomercato del Pisa di gennaio. - facebook.com facebook
#Pisa, si presenta Felipe #Loyola: “In tanti mi hanno consigliato di venire qui. Crediamo alla salvezza” x.com
