Pisa Sc il cileno Felipe Loyola si presenta | Il mio calcio passionale al servizio dei nerazzurri

Il cileno Felipe Loyola si è presentato alla sua prima ufficiale con la maglia dello Pisa. È entrato in campo dall'inizio, giocando tutta la partita, e questa è stata la sua prima prova in biancorosso. Loyola ha mostrato un carattere passionale, pronto a mettere il cuore in ogni azione. Ora si aspetta di capire quale sarà il suo ruolo nel nuovo team.

