La pirateria nell’editoria libraria continua a crescere. Nel 2025, le vendite perse sono arrivate a 722 milioni di euro, superando i 687 milioni del 2023. Il danno al settore si fa sentire sempre di più, con più libri che vengono copiati e venduti illegalmente. La situazione preoccupa autori, editori e distribuzione.

Cresce ancora il danno che la pirateria infligge ogni anno al mondo del libro: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i 687 milioni del 2023. Il dato è al centro della quarta indagine Ipsos Doxa commissionata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e che, per la prima volta, contiene anche un approfondimento sui sistemi di Intelligenza Artificiale e l’impatto che hanno sulla diffusione dei contenuti coperti da diritti d’autore. La ricerca verrà presentata a Roma il prossimo 11 febbraio, a partire dalle ore 11, durante l’incontro La pirateria nell’editoria libraria ai tempi dell’Intelligenza Artificiale, in programma al Ministero della Cultura (Sala Spadolini, Via del Collegio Romano 27 - Roma) e organizzato da Gli Editori, l’Accordo di consultazione e azione comune sottoscritto a giugno 2019 da AIE e dalla Federazione Italiana Editori di Giornali (FIEG) con l’obiettivo di formalizzare la collaborazione su iniziative condivise di sensibilizzazione di istituzioni, amministrazioni e cittadini sulle tematiche dell’informazione e dell’editoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cresce ancora la pirateria nell’editoria libraria: nel 2025 sono state pari a 722 milioni di euro le vendite perse, contro i 687 di due anni prima

Approfondimenti su Libreria Pirateria

Le pietre d'inciampo previste per il 24 gennaio nel Milanese sono state smarrite dal corriere, causando l'annullamento della cerimonia in occasione del Giorno della Memoria.

Nel 2025, il settore editoriale italiano ha registrato una diminuzione del 2,1% in valore, con vendite trade per circa 1,48 miliardi di euro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Libreria Pirateria

Cresce la pirateria nell'editoria libraria, l'indagine Ipsos Doxa studia l'impatto dell'AICresce ancora il danno che la pirateria infligge ogni anno al mondo del libro: le vendite perse nel 2025 sono pari a 722 milioni di euro, contro i ... iltempo.it

Tony Colombo torna in Top 10 con Predestinato dopo 33 anni di carriera. Numeri che sorprendono, soprattutto se messi in prospettiva con un percorso che parte dal fisico, attraversa la pirateria e arriva fino a oggi. Nella videointervista parla di vendite, scelte, s facebook