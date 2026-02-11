Bianca Maria Piccinino è morta a 101 anni. Fu la prima donna a condurre il telegiornale di RAI1, al fianco di Emilio Fede. La giornalista, nota anche come esperta di moda, lascia un segno importante nella storia della televisione italiana.

È morta Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre il telegiornale in Italia. Aveva 101 anni. La sua scomparsa è avvenuta oltre sei mesi fa ed è stato annunciata soltanto l’11 febbraio per una sua decisione. A spiegarlo è stata la figlia Paola Ricci: “Non ho divulgato la notizia se non ai parenti e agli amici più stretti, il silenzio è stato voluto da lei”. Bianca Maria Piccinino fu la prima donna a condurre il tg del pomeriggio sul Canale Nazionale, e, dopo la riforma della Rai, il Tg1 delle 13.30. Il 15 marzo 1976 condusse insieme ad Emilio Fede la prima edizione del nuovo Tg1. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bianca Maria Piccinino morta a 101 anni, fu la prima donna a condurre il Tg1 al fianco di Emilio Fede

Approfondimenti su Bianca Maria Piccinino

È scomparsa a Roma, a 101 anni, Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre il telegiornale.

È morta Bianca Maria Piccinino, la prima donna a condurre un telegiornale in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bianca Maria Piccinino

Argomenti discussi: Addio a Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg: la sua morte rimasta riservata per volontà sua; Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico: parla Laura Pausini; Bimba morta in casa a Imperia, giovedì la decisione sul fermo della mamma per omicidio; Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

E morta Bianca Maria Piccinino, la prima donna dei TG. Deceduta a luglio, la figlia: Non voleva più fare notiziaBianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni ... fanpage.it

Morta la giornalista Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg1Aveva 101 anni e si è spenta la scorsa estate. Grande appassionata di scienza e moda, ha avuto una carriera straordinaria durata più di 40 anni. Solo oggi, dopo sei mesi dal decesso, sua figlia ha res ... tg24.sky.it

Bianca Maria Piccinino, prima donna a condurre un telegiornale in Italia, è morta il 20 luglio 2025 a 101 anni. La notizia è rimasta riservata per sua volontà ed è stata resa pubblica solo mesi dopo dalla figlia, che ha spiegato come la madre, ritiratasi dalle scen - facebook.com facebook