Pioggia e maltempo ancora una frana | modifiche al traffico lungo la strada 3 Ter a Narni

Pioggia e maltempo continuano a causare problemi a Narni. Oggi il servizio viabilità della Provincia di Terni ha deciso di mettere in campo nuove restrizioni. A causa di una frana ancora attiva, alcune porzioni della strada 3 Ter sono state chiuse temporaneamente. Da questa mattina, il traffico sulla strada si svolge a senso unico alternato, regolato da un semaforo. La situazione resta monitorata, e si attendono aggiornamenti sul ripristino della viabilità normale.

Rocce e detriti si sono staccati dal costone ma sono stati trattenuti dalle reti metalliche, il provvedimento del servizio viabilità della Provincia di Terni Il servizio viabilità della Provincia di Terni ha emesso un’ordinanza che istituisce a partire da oggi – 11 febbraio - il senso unico alternato regolato da semaforo su un tratto della Sr 3 Ter a Narni. Il provvedimento riguarda il tratto prima della zona di Funara dove, probabilmente a causa delle intense piogge di questi giorni, rocce, detriti e altro materiale franoso si sono staccati dal costone che sovrasta la strada, rimanendo trattenuto dalle reti metalliche di protezione già installate che hanno impedito il riversamento sulle carreggiate.🔗 Leggi su Ternitoday.it

