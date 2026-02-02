Ter Stegen si ferma ancora | rischio operazione e stop lungo

Altro stop per Ter Stegen. Il portiere del Girona si è infortunato di nuovo, rischia un’operazione e un lungo periodo di stop. Pochi giorni fa era arrivato in prestito dal Barcellona con l’obiettivo di tornare a giocare ai Mondiali, ma ora la sua stagione si mette in salita.

Nuovo stop pesantissimo per Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, arrivato poche settimane fa al Girona in prestito dal Barcellona per rilanciarsi in vista dei Mondiali, si è fermato di nuovo per infortunio. Ter Stegen ha accusato un problema alla coscia e le prime valutazioni mediche destano forte preoccupazione. C’è il concreto timore di un coinvolgimento tendineo, uno scenario che potrebbe rendere necessario un nuovo intervento chirurgico e tradursi in uno stop di diversi mesi. Un colpo durissimo per il portiere classe 1992, reduce da anni segnati da continui problemi fisici. In passato, infatti, era già stato costretto a operarsi alla schiena e al ginocchio, con lunghi periodi lontano dal campo.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Marc André ter Stegen

L'infortunio di Marc-André ter Stegen durante l'allenamento rappresenta un problema per il Barcellona, soprattutto in vista della finestra di mercato di gennaio.

Marc-André ter Stegen lascia il Barcellona dopo aver trovato un accordo di prestito con un nuovo club.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LIVE Trump’s Speech: Trading Prediction Markets in Real Time

Ultime notizie su Marc André ter Stegen

Argomenti discussi: Le 10 stelle più promettenti del mondo: Gavi e Bellingham in testa, sorpresa i brasiliani; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Daku segna due gol in Slovenia, ma non basta a Mura per ottenere punti; Finisce la saga dello scandalo sessuale: Benzema ritira l'appello contro la condanna per il caso Valbuena.

Ter Stegen Girona, ora è UFFICIALE | Il comunicato del club biancorossoTer Stegen Girona, un binomio di cui vi avevamo parlato a lungo. Noi di news-sports.it vi avevamo infatti raccontato di come il portiere ... news-sports.it

Barcellona, fine di un’era: Ter Stegen va al Girona! Ecco quando è attesa l’ufficialità del trasferimento del portiere tedescoBarcellona, fine di un’era: Ter Stegen va al Girona! Ecco quando è attesa l’ufficialità del trasferimento del portiere tedesco È la fine di un ciclo storico in Catalogna. Secondo quanto rivelato dal q ... calcionews24.com

- NO CLEANSHEET FOR TER STEGEN AGAIN! THE WAIT CONTINUES! - facebook.com facebook

GIRONA - Michel: "Ho scelto io ter Stegen, ha fatto un debutto fantastico" ift.tt/NGZe4ni x.com