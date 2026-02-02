Ter Stegen si ferma ancora | rischio operazione e stop lungo
Altro stop per Ter Stegen. Il portiere del Girona si è infortunato di nuovo, rischia un’operazione e un lungo periodo di stop. Pochi giorni fa era arrivato in prestito dal Barcellona con l’obiettivo di tornare a giocare ai Mondiali, ma ora la sua stagione si mette in salita.
Nuovo stop pesantissimo per Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco, arrivato poche settimane fa al Girona in prestito dal Barcellona per rilanciarsi in vista dei Mondiali, si è fermato di nuovo per infortunio. Ter Stegen ha accusato un problema alla coscia e le prime valutazioni mediche destano forte preoccupazione. C’è il concreto timore di un coinvolgimento tendineo, uno scenario che potrebbe rendere necessario un nuovo intervento chirurgico e tradursi in uno stop di diversi mesi. Un colpo durissimo per il portiere classe 1992, reduce da anni segnati da continui problemi fisici. In passato, infatti, era già stato costretto a operarsi alla schiena e al ginocchio, con lunghi periodi lontano dal campo.🔗 Leggi su Como1907news.com
