Frana lungo la strada tra Bagnoli e Fuorigrotta | Ancora chiusa Si gioca con la sicurezza dei cittadini

A più di un mese dalla frana del 25 novembre, via Agnano agli Astroni rimane chiusa tra Bagnoli e Fuorigrotta. La strada, fondamentale per la viabilità locale, continua a essere interdetta al traffico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei cittadini. La situazione evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e adeguati per garantire la tutela degli utenti e la riapertura dell’arteria.

È ancora chiusa, a oltre un mese dalla frana avvenuta nella serata del 25 novembre scorso, una parte di via Agnano agli Astroni, importante arteria che collega Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Una chiusura che sta congestionando l’intera area e che sta alimentando rabbia e preoccupazione tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

