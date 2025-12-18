Nubi e piogge sparse nel weekend | si teme maltempo prima di Natale

Previsioni incerte per il weekend: nubi e piogge sparse si preannunciano prima di Natale. La Puglia resterà ai margini di un anticiclone centrato sul Mediterraneo centro-orientale, mentre un vortice in movimento sul Nord Africa porterà una perturbazione afro-mediterranea, lambendo la regione e causando nuvolosità diffusa. Un quadro meteorologico che preoccupa per le possibili complicazioni delle festività ormai vicine.

© Brindisireport.it - Nubi e piogge sparse nel weekend: si teme maltempo prima di Natale La Puglia rimarrà ai margini di un anticiclone centrato sul Mediterraneo centro-orientale, mentre un vortice in movimento sul Nord Africa (dall'Algeria alla Tunisia e alla Libia) piloterà una perturbazione afro-mediterranea che lambirà la regione sabato, portando nuvolosità diffusa e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Che tempo farà nell'ultimo weekend prima di Natale - L'area di bassa pressione che ha portato fenomeni particolarmente abbondanti al Nordovest e lungo l'area tirrenica si riassorbe velocemente per un nuovo aumento della pression e da ovest che la spinge ... quicomo.it

Traffico 19, 20 e 21 dicembre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico il 19, 20 e 21 dicembre 2025 con le previsioni sulle partenze e sui rientri durante il fine settimana. sicurauto.it

Radio1 Rai. . Condizioni #meteo in evoluzione. Oggi si alternano nubi e schiarite, ma l'allerta gialla per piogge riguarda solo su un tratto di costa toscana e Isola d'Elba. A fine dicembre previsto il calo delle temperature. Al GR1 le previsioni con @sabina.angel - facebook.com facebook

Condizioni #meteo in evoluzione. Oggi si alternano nubi e schiarite, ma l'allerta gialla per piogge riguarda solo su un tratto di costa toscana e Isola d'Elba. A fine dicembre previsto il calo delle temperature. Al GR1 le previsioni con Sabina Angeloni @RaiMeteo

