Nubi sparse alternate a schiarite piogge nella notte

Il tempo a Bergamo per la giornata di mercoledì 3 dicembre – secondo le previsioni di 3BMeteo – annuncia nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Le previsioni in Lombardia Dopo aver dato un’occhiata al tempo a Bergamo, diamo uno sguardo alla Lombardia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

