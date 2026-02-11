Pilar Fogliati ha un nuovo amore chi è il suo fidanzato

Pilar Fogliati ha un nuovo compagno. La notizia circola da qualche giorno, e l’attrice non ha ancora confermato ufficialmente, ma gli indizi sui social sembrano parlare chiaro. Nei giorni scorsi, sono stati notati alcuni scambi di like e commenti tra lei e un uomo che sembra essere il suo nuovo fidanzato. I fan sono curiosi di saperne di più e aspettano una conferma ufficiale. Per ora, Pilar preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

In queste ore Pilar Fogliati è stata beccata insieme al suo nuovo amore: ma chi è il suo fidanzato? Ecco cosa sappiamo. In questi anni il nome di Pilar Fogliati è diventato noto ai più. Oggi la giovane attrice è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo e senza dubbio sentiremo ancora parlare molto di lei. In queste ore però la protagonista di FolleMente è finita anche al centro del gossip e della cronaca rosa, per via della sua vita sentimentale. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la Fogliati con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo amore. Ma chi è dunque il fidanzato di Pilar e chi è che ha conquistato il suo cuore? Come riporta la rivista, che ha beccato la coppia mentre si scambiava un dolce bacio, l’attrice si è legata a Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente di altri due club, Juventus e Tottenham. 🔗 Leggi su Novella2000.it

