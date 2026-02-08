Ema Stokholma ha un nuovo fidanzato | ecco chi è il suo nuovo amore dopo Angelo Madonia

Ema Stokholma ha un nuovo fidanzato. Dopo la separazione da Angelo Madonia, la conduttrice si mostra più serena e pronta a nuova storia. I rumors sui social danno già qualche indizio, ma ancora niente di ufficiale. Quello che è certo è che Ema sembra aver finalmente voltato pagina, lasciandosi alle spalle il passato.

Nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale di Ema Stokholma: dopo una separazione dolorosa, la conduttrice sembra pronta a voltare pagina. Tutti i dettagli. Leggi anche: Dietro il sorriso di Ema Stokholma si nasconde la tragedia: ecco cosa ha rivelato la conduttrice Periodo intenso e ricco di cambiamenti per Ema Stokholma, divisa tra nuovi impegni professionali e una sfera privata che, lentamente, sembra ritrovare equilibrio. La conduttrice e DJ di origini francesi si prepara a vivere da protagonista il Festival di Sanremo 2026, dove sarà al timone del PrimaFestival e voce d i Rai Radio2, confermandosi uno dei volti più riconoscibili del panorama radio-televisivo italiano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Dopo la separazione da Angelo Madonia, Ema Stokholma ha ritrovato il sorriso accanto a Gabriele Striccio, il coreografo con cui sembra aver iniziato un nuovo capitolo sentimentale.

