Chi è Severiano Recchi il fidanzato di Pilar Fogliati | È incuriosito dal mio lavoro

Severiano Recchi è il fidanzato di Pilar Fogliati: i due legati da una storia d’amore avviata da alcuni anni, hanno iniziato una convivenza nel 2024. Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati e come si sono conosciuti. L’attrice sarà oggi ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà il film Breve Storia D’Amore che la vede protagonista, attualmente nelle sale. Dopo la fine della relazione con il collega Claudio Gioè, la 33enne ha ritrovato la felicità al fianco di Severiano Recchi, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, impiegato nel settore delle energie rinnovabili. Sulle pagine di Confidenze aveva raccontato il primo incontro con l’attuale fidanzato, arrivato tramite un amico: “L’ho conosciuto ad una cena. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

