Pilar Fogliati torna in televisione e si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026. L’attrice, che attualmente è protagonista della serie “Cuori” su Rai 1, ha confermato la sua presenza alla prossima edizione del festival. Per ora, non sono stati svelati i dettagli sul suo ruolo, ma la sua partecipazione già fa parlare i fan. Intanto, Pilar si concentra anche sugli altri impegni televisivi in programma per le prossime settimane.

La serie Cuori, attualmente in onda su Rai 1, non è l’unico impegno televisivo che vede protagonista a febbraio Pilar Fogliati. L’attrice affiancherà infatti Carlo Conti, in qualità di co-conduttrice, al Festival di Sanremo 2026. Come annunciato dal direttore artistico a La Pennicanza da Fiorello, la Pilati è attesa all’Ariston per la seconda serata, in programma mercoledì 25 febbraio. Oltre a Conti e alla co-conduttrice fissa Laura Pausini, dividerà il palco con Achille Lauro e Lillo. Chi è Pilar Fogliati. Nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992 da genitori romani, Maria del Pilar Fogliati è cresciuta a Mentana e ha scoperto la passione per la recitazione quando aveva sedici anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Pilar Fogliati a Sanremo 2026

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati salirà sul palco come co-conduttrice della seconda serata.

Pilar Fogliati ha un nuovo compagno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Irina Shayk, Pilar Fogliati e Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2026

Pilar Fogliati a Sanremo, ecco i motivi per i quali Carlo Conti l’ha scelta dopo il caso PucciCarlo Conti ha deciso di puntare su Pilar Fogliati al Festival di Sanremo 2026: una scelta di eleganza e arte ma soprattutto di equilibrio ... corrieredellosport.it

Sanremo 2026, Conti: Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serataPilar Fogliati sarà la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L'attrice affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini mercoledì 25 febbraio insieme ad Achille Lauro e Lillo. Lo ha ... adnkronos.com

É ufficiale! Pilar Fogliati affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 #pilarfogliati #laurapausini #carloconti #sanremo2026 - facebook.com facebook

Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata di #Sanremo2026, mentre Irina Shayk la terza. Fonte: Sorrisi e Canzoni x.com