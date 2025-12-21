Paolo Di Paolo | Non diventare cinici e non smettere di stupirsi | la potenza del giovane Gobetti

Piero Gobetti rappresenta una delle figure più significative del Novecento italiano, distinguendosi come intellettuale, editore e militante civile. La sua vita e il suo pensiero sono testimonianze di impegno e passione per la cultura e la libertà. In un contesto spesso segnato da cinismo, il suo esempio invita a mantenere viva la capacità di stupirsi e a non perdere di vista l'importanza dell'idealismo. Paolo Di Paolo ricorda che:

Piero Gobetti è una delle figure più luminose del Novecento italiano: intellettuale, editore, militante civile. Morto a soli ventiquattro anni. Paolo Di Paolo torna a interrogare quella vita breve e densissima in Un mondo nuovo tutti i giorni (Solferino), un saggio letterario che prova a restituire Gobetti (1901 - 1926) non come un'icona del passato, ma come una presenza viva nel presente. Ne abbiamo parlato insieme a Il Piacere della Lettura, il vodcast online sui nostri siti. Paolo, come si fa a rendere contemporaneo un pensatore a cento anni dalla sua morte? "Bisogna stare dentro il tempo del personaggio, senza la comodità del "poi", senza sapere come andrà a finire.

