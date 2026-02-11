Picchia la compagna e scappa coi figli da Venezia | localizzato in un nascondiglio in Bergamasca

La Polizia di Venezia ha trovato e arrestato un uomo di 33 anni che aveva picchiato la compagna e portato via i figli. Dopo aver condotto le indagini, le forze dell’ordine hanno eseguito una misura cautelare con il braccialetto elettronico, su ordine del tribunale veneziano. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate contro la famiglia.

La Polizia di Stato di Venezia, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione di braccialetto elettronico, disposta dal tribunale veneziano nei confronti di un 33enne di nazionalità italiana, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali, entrambi aggravati. L’uomo era scappato da casa insieme ai figli, trovando rifugio in provincia di Bergamo. Le indagini, condotte da investigatori della Squadra Mobile della Questura di Venezia e del Commissariato di Polizia di Mestre, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dell’indagato, sospettato, tra le altre cose, di aver violentemente percosso la compagna, al culmine dell’ennesima lite familiare, nell’ambito di una relazione sentimentale costellata da reiterate vessazioni e ripetute violenze, fisiche e psicologiche.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Un uomo di 32 anni residente a Trento è stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato ripetutamente la madre e la compagna, anche davanti ai figli minori.

Una donna e i suoi figli sono stati trovati a dormire all'aperto, sulle panchine di un parco di Torino.

