Il marito la picchia donna costretta a dormire coi figli sulle panchine di Torino in pieno inverno

Una donna e i suoi figli sono stati trovati a dormire all’aperto, sulle panchine di un parco di Torino. La donna avrebbe subito violenze dal marito, che l’avrebbe costretta a lasciare casa e a cercare riparo sotto le stelle. Sono noti i frequenti fermi notturni, con i bambini scalzi e vestiti inadatti al freddo, perché non avevano altra scelta. La polizia ha avviato le indagini per capire meglio cosa sia successo e come aiutare questa famiglia.

Secondo quanto emerso nelle indagini la donna e i figli erano spesso costretti a fuggire di notte da casa, spesso con abiti inadatti al freddo o addirittura scalzi, rifugiandosi sulle panchine di un giardino pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

