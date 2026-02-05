Il marito la picchia donna costretta a dormire coi figli sulle panchine di Torino in pieno inverno

Una donna e i suoi figli sono stati trovati a dormire all’aperto, sulle panchine di un parco di Torino. La donna avrebbe subito violenze dal marito, che l’avrebbe costretta a lasciare casa e a cercare riparo sotto le stelle. Sono noti i frequenti fermi notturni, con i bambini scalzi e vestiti inadatti al freddo, perché non avevano altra scelta. La polizia ha avviato le indagini per capire meglio cosa sia successo e come aiutare questa famiglia.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.