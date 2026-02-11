Picchia la compagna a Venezia e fugge portando via i figli minori arrestato a Bergamo | come stanno i bimbi

Un uomo di 33 anni ha picchiato la compagna a Venezia e poi è scappato con i figli minori. La polizia lo ha rintracciato a Bergamo e ha preso in carico i bambini, che sono stati affidati alla madre. La donna sta bene, ma ora si cerca di capire cosa sia successo davvero.

Un 33enne è stato rintracciato e sottoposto a misura cautelare a seguito di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna. L’uomo, dopo una violenta lite, è fuggito con i figli minori ed è stato individuato in provincia di Bergamo grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Venezia, dove un 33enne è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali nei confronti della compagna. L’uomo, dopo aver aggredito la donna durante l’ennesima lite, si è dato alla fuga portando con sé i due figli minori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Polizia di Venezia ha trovato e arrestato un uomo di 33 anni che aveva picchiato la compagna e portato via i figli.

Un episodio di violenza domestica si è concluso con l’intervento dei carabinieri a Villa Literno.

