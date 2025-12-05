La Pianese aspetta la visita del coriaceo Gubbio Coccia avverte | Dovremo fare molta attenzione

La Pianese affila le lame: domani pomeriggio, al Comunale (start alle 14,30), arriverà il Gubbio. Diciotto i punti, gli stessi delle zebrette, conquistati, fino a oggi dalla squadra di Di Carlo, avversario di assoluto spessore per la categoria. Come non ha mancato di sottolineare l'estero bianconero, Lorenzo Coccia (nella foto), presentando la sfida. "Quella umbra è una squadra molto esperta, guidata da un allenatore altrettanto esperto – le sue parole –. La concretezza è una delle sue caratteristiche, quindi dovremo fare molta attenzione. Come ogni partita di questo girone sarà sicuramente tosta.

