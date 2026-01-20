I cuochi gentleman tornano ai fornelli | via alla 32esima edizione della Süppéra d’Argint

È iniziata la 32ª edizione della Süppéra d’Argint, la tradizionale competizione culinaria tra cuochi gentleman organizzata dall’Accademia della cucina piacentina. La sfida tra Alessandra Burzoni e Gianmarco Lupi segna il ritorno di questa manifestazione, sostenuta da istituzioni come la Banca di Piacenza, la Camera di Commercio e la Fondazione. Un appuntamento che valorizza l’eccellenza e la tradizione della cucina locale.

Con la sfida culinaria tra Alessandra Burzoni e Gianmarco Lupi, ha preso il via la 32esima edizione della Süppéra d’Argint, la competizione tra cuochi gentleman indetta dall’Accademia della cucina piacentina (con il sostegno della Banca di Piacenza, della Camera di Commercio e della Fondazione di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Accademia della cucina piacentina: ai nastri di partenza la 32esima edizione della Süppéra d’ArgintL'Accademia della cucina piacentina annuncia la 32ª edizione della Süppéra d’Argint, tornata dopo due anni di interruzione. Leggi anche: Süppéra d’Argint, ai nastri di partenza la 32° edizione Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tra silenzi, paure e autocensure, perché molti cuochi e cuoche non si sentono ancora liberi di dire chi sono - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.