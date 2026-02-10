Süppéra d’Argint nella quarta serata sfida tra un Ceo e un avvocato

Nella quarta serata della Süppéra d’Argint, la gara tra un Ceo e un avvocato, si sono sfidati due professionisti di alto livello. Stefano Jondini, Ceo di Expedia Mrcc, ha messo in campo le sue capacità in cucina, sfidando Alessandro Zanelli in una gara che ha attirato l’attenzione dei presenti. La competizione si è svolta in modo serrato, con i due che hanno dimostrato tecnica e velocità ai fornelli. La serata è stata intensa e ricca di adrenalina, con il pubblico che ha assistito a

La giuria era composta dal vicepresidente Mauro Sangermani, dal giornalista Giuseppe Romagnoli, dal consigliere dell’Accademia Attilio Co’, dal membro Ais Gianluca Ghisoni e dallo chef Davide Sesenna dell’Antica Trattoria “Cattivelli” di Isola Serafini a Monticelli. I piatti sono stati ammanniti con la consueta professionalità da Filippo Lindi, mentre il servizio dei vini è stato effettuato da Elena Dagrada di Ais. Ospiti della serata Paolo Marzaroli (Banca di Piacenza), Robert Gionelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano ed il direttore di Confagricoltura Piacenza Raffaello Rossi. Stefano Jondini ha puntato su piatti “esteri”, ma rivisitati con prodotti piacentini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

