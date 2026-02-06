Fabrizio Biondi nuovo coach Rlc Sistemi Pfp Il grazie per il lavoro svolto a Paolo Bertini

Dopo la pesante sconfitta a Lerici, Paolo Bertini ha deciso di lasciare la guida della Pallacanestro Femminile Prato. La squadra, ultima in Serie B, si trova ora senza allenatore. Fabrizio Biondi è stato chiamato di nuovo come coach per provare a risollevare le sorti del team. Bertini ha ringraziato pubblicamente il club e i giocatori per il lavoro svolto finora.

Scossone in casa Pallacanestro Femminile Prato. La pesante sconfitta rimediata in quel di Lerici domenica scorsa ha infatti convinto Paolo Bertini a rassegnare le dimissioni da capo allenatore della formazione laniera, ultima in Serie B assieme Umbertide e Pontedera. "Con estremo dispiacere, la società comunica le dimissioni di coach Paolo Bertini – si legge nel comunicato diffuso dalla società – La decisione di Paolo non inciderà sul lavoro svolto fino ad oggi, poiché la squadra ha fatto enormi passi avanti dall'inizio dell'anno, e la società, atlete e staff tecnico augurano a Paolo buon proseguimento e lo ringraziano per la dedizione e serietà".

