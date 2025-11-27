Esordio amaro per Banchi | l' Italbasket rincorre rimonta ma l’Islanda vince allo sprint

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima partita di qualificazione per il Mondiale 2027, gli azzurri risalgono dal -10 a fine terzo quarto guidati da Procida (16), ma gli avversari sono più lucidi. Casarin è il miglior realizzatore dell'Italia con 19 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Esordio amaro per Banchi: l'Italbasket rincorre, rimonta, ma l'Islanda vince allo sprint

