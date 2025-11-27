Esordio amaro per Banchi | l' Italbasket rincorre rimonta ma l’Islanda vince allo sprint
Nella prima partita di qualificazione per il Mondiale 2027, gli azzurri risalgono dal -10 a fine terzo quarto guidati da Procida (16), ma gli avversari sono più lucidi. Casarin è il miglior realizzatore dell'Italia con 19 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Esordio amaro nella prima giornata di campionato, usciamo sconfitti con onore per 6 a 5 contro i campioni in carica del Muro Futsal . Ripartiremo dai sorrisi di fine partita e dalla soddisfazione di aver rappresentato nel migliore dei modi il nostro paese !! Per la - facebook.com Vai su Facebook
MONDIALI BEACH VOLLEY Esordio amaro per Claudia Scampoli e Giada Bianchi sconfitte per 2-0 (24-22, 21-14) dal di Shiba/Reika ? TUTTI I DETTAGLI: federvolley.it/node/132250 #beabeacher | #Adelaide2025 | #BVWCH2025 | @Be Vai su X
Italbasket, l'Islanda rovina l'esordio di Banchi e vince 76-81, presente Achille Polonara. Le pagelle - 81, ma la notizia più bella della serata è la presenza di Achille Polonara che sceglie proprio la ... Come scrive ilmessaggero.it
Basket: qual.mondiali; Italia ko 81-76 con Islanda - Sconfitta per l'Italbasket nel primo match di qualificazione per i Mondiali 2027. Riporta msn.com
UEB Cividale, esordio amaro per Ferrari con Italbasket: vince l'Islanda 76-81 - Non va nel migliore dei modi l'esordio con la nazionale senior di Francesco Ferrari. Si legge su msn.com