Qua la zampa Montedomini | alla scoperta dei progetti di pet therapy

Firenze, 12 dicembre 2025 - A Montedomini gli animali diventano protagonisti, elemento di stimolo, compagni e presenza affettuosa: sono state proprio queste relazioni speciali ad essere al centro di “Qua la zampa, Montedomini!”, iniziativa aperta alla cittadinanza che si è svolta nel pomeriggio dell'11 dicembre, alla sede di Montedomini in via de’ Malcontenti. L’evento è stato realizzato da Asp Firenze Montedomini con la collaborazione di Cooperativa Elleuno, il patrocinio di Regione Toscana, della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi e del Comune di Firenze. “Qua la zampa, Montedomini!” è nato con l’obiettivo di condividere con la comunità e con i familiari degli ospiti il percorso quotidiano che unisce anziani e animali all’interno delle strutture: sono due i progetti di pet therapy realizzati (sia con cani che con gatti) che attraverso attività assistite, laboratori creativi e anche realizzazioni musicali testimoniano come il contatto con gli animali generi partecipazione, allegria e serenità. Lanazione.it