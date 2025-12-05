Quando lo sport diventa cura | Stracesena dona 17mila euro alla Pediatria per la Pet Therapy
Un gesto di solidarietà ha scritto oggi, venerdì, un nuovo capitolo nella storia della Stracesena. Nella mattinata, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, è stato ufficialmente consegnato il ricavato 20242025 dell’evento sportivo: 17mila euro destinati a sostenere le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
