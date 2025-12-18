Gianluigi morto dopo un pestaggio udienza preliminare per il presunto aggressore La famiglia | Siamo soli
L’udienza preliminare per l’aggressore di Gianluigi Esposito si svolge mentre la famiglia si sente abbandonata. Francesco Checchia, 29 anni di Lucera, è accusato di aver causato la morte del netturbino, vittima di un grave pestaggio. Dopo otto mesi di sofferenza, si attende giustizia per Gianluigi, mentre i parenti esprimono il loro dolore e senso di solitudine in un momento così difficile.
Udienza preliminare a carico di Francesco Checchia, 29enne di Lucera, accusato di aver brutalmente aggredito Gianluigi Esposito, netturbino di 56 anni deceduto in ospedale, dopo 8 mesi di agonia. L'uomo, attualmente detenuto al carcere di Foggia, è comparso oggi in aula, dinanzi alla gup Valeria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
