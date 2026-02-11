Pesta un clochard e si filma | daspato da bar e locali del Ticinese

Un uomo ha pestato un senzatetto e si è filmato mentre lo faceva. Ora è stato daspato dai bar e dai locali del quartiere Ticinese a Milano. La misura arriva dopo il gesto violento e mira a evitare che l’autore possa tornare a frequentare quei luoghi per un certo periodo. La polizia ha confermato che il divieto non è pensato per ghettizzare, ma per proteggere le persone che frequentano quella zona e garantire un ambiente più sicuro.

Milano, 11 febbraio 2026 – Il divieto di frequentare per un determinato periodo di tempo i locali di una zona centrale della città "non è ghettizzante" e non preclude al destinatario l'accesso a "luoghi importanti per il suo sviluppo personale in tutta Milano". Con questa motivazione, i giudici del Tar hanno confermato il Daspo urbano di 18 mesi che la Questura ha notificato il 20 maggio 2024 a un d iciassettenne che un mese prima – la sera del 19 aprile – si era filmato con il cellulare mentre prendeva a calci e pugni un clochard che stava dormendo. Il ragazzo è stato bandito da ristoranti, pub, pizzerie e discoteche che si trovano nell'area in cui è avvenuta l'aggressione.

