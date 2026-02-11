Peschereccio affondato | il marinaio chiede i danni

Un marinaio senegalese sopravvissuto al naufragio dello scorso 2 febbraio ha presentato una richiesta di risarcimento danni. Il peschereccio Acquario, che aveva due persone a bordo, si è affondato a largo di Portofino. Ora la vicenda passa nelle mani della giustizia, mentre si attendono sviluppi sulla causa.

Approfondimenti su Peschereccio Affondato Peschereccio affondato: nessun ritrovamento dopo l'incidente Un peschereccio si è capovolto e si è inabissato nel mare. Peschereccio affondato, ancora nessuna traccia del disperso Dopo tre giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del pescatore disperso dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino. Ultime notizie su Peschereccio Affondato Argomenti discussi: Portofino, trovata parte del peschereccio affondato: salvo il marinaio, disperso il comandante; Peschereccio affondato a Portofino, ancora disperso il comandante; Peschereccio affondato, terzo giorno di ricerche del comandante. Chi è il pescatore 'Michele', ancora disperso; Peschereccio affondato al largo di S. Margherita Ligure: disperso il comandante.

