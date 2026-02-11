Peschereccio affondato | il marinaio chiede i danni

Da genovatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marinaio senegalese sopravvissuto al naufragio dello scorso 2 febbraio ha presentato una richiesta di risarcimento danni. Il peschereccio Acquario, che aveva due persone a bordo, si è affondato a largo di Portofino. Ora la vicenda passa nelle mani della giustizia, mentre si attendono sviluppi sulla causa.

Arriva una richiesta danni da parte del marinaio senegalese sopravvissuto al naufragio dello scorso 2 febbraio, quando il peschereccio Acquario con a bordo due persone a bordo è affondato a largo di Portofino. Il capitano, Dhib Zouahier ben Ali, 64 anni, per tutti ‘Michele’ è disperso, mentre.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Peschereccio Affondato

Peschereccio affondato: nessun ritrovamento dopo l’incidente

Un peschereccio si è capovolto e si è inabissato nel mare.

Peschereccio affondato, ancora nessuna traccia del disperso

Dopo tre giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del pescatore disperso dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Peschereccio Affondato

Argomenti discussi: Portofino, trovata parte del peschereccio affondato: salvo il marinaio, disperso il comandante; Peschereccio affondato a Portofino, ancora disperso il comandante; Peschereccio affondato, terzo giorno di ricerche del comandante. Chi è il pescatore 'Michele', ancora disperso; Peschereccio affondato al largo di S. Margherita Ligure: disperso il comandante.

peschereccio affondato il marinaioMaltempo, affonda il peschereccio Luigino in Sardegna: due morti e un marinaio ferito. I cadaveri dispersi nel mare in burrascaTragico incidente in mare al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna. Il peschereccio «Luigino» ... msn.com

peschereccio affondato il marinaioMaltempo in Sardegna, affonda il peschereccio Luigino: due dispersi, un marinaio salvoIl peschereccio Luigino è affondato al largo di Santa Maria Navarrese a causa del maltempo, due pescatori risultano dispersi e uno è stato tratto in salvo, mentre la Guardia costiera coordina le dif ... news.fidelityhouse.eu

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.