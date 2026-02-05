Peschereccio affondato | nessun ritrovamento dopo l’incidente

Un peschereccio si è capovolto e si è inabissato nel mare. I soccorsi hanno recuperato solo alcune parti dell’imbarcazione, ma il comandante disperso non si trova ancora. Le ricerche continuano senza sosta, ma finora nessuna traccia di lui.

**Peschereccio affondato, ancora nessuna traccia del disperso** Un peschereccio è andato in fondo al mare, e il comandante, scomparso in seguito all'affondamento, non è ancora stato trovato. È il caso del peschereccio *Acquario*, affondato al largo di Portofino, a tre miglia nautiche dalla costa, nel pomeriggio del 2 febbraio 2026. La discesa in mare è stata rapida, ma la ricerca non è andata avanti con risultati. Al momento, la situazione è ancora incerta: le operazioni di soccorso continuano, ma senza successo. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 del lunedì 2 febbraio, quando il peschereccio, in partenza da Santa Margherita Ligure, cominciò ad accumulare acqua.

