Peschereccio affonda in mare | due morti salvato un terzo marinaio

Un peschereccio di Arbatax si è ribaltato questa mattina al largo di Santa Maria Navarrese. Due marinai sono morti, un terzo è stato salvato e portato in ospedale. La motovedetta dei vigili del fuoco ha recuperato i corpi e sta cercando eventuali altri superstiti. La Guardia Costiera indaga sulle cause dell’incidente.

Tragedia nelle acque al largo di Santa Maria Navarrese (Ogliastra), in Sardegna. Nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio, un peschereccio della marineria di Arbatax, il motopesca "Luigino", è affondato in un tratto dove il fondale è di 200 metri.

