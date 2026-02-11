Naufragio in Sardegna affonda peschereccio | due morti e un superstite
Questa mattina il mare di Santa Maria Navarrese ha portato via due vite. Un peschereccio si è capovolto e ha affondato, lasciando un superstite tra le onde. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo le due persone che si trovavano a bordo sono morte. La ricerca di eventuali altre persone disperse continua.
(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Santa Maria Navarrese, sulle coste del Nuorese: due vittime per un peschereccio affondato. Il motopesca "Luigino" della marineria di Arbatax è colato a picco in un tratto di mare profondo 200 metri davanti alle coste orientali della Sardegna. Secondo quanto riporta la Guardia costiera ci sarebbero due morti. Un . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Santa Maria Navarrese
Sardegna, affonda peschereccio in Ogliastra: due morti
Migranti, altro naufragio nel Mediterraneo: cinquanta morti e un unico superstite
Un nuovo naufragio nel Mediterraneo si è concluso con la perdita di almeno cinquanta vite umane.
Ultime notizie su Santa Maria Navarrese
Argomenti discussi: Affonda un peschereccio in Sardegna, due morti; Peschereccio affonda davanti S.Margherita ligure, un disperso; Ucraina, le mosse di Zelensky: elezioni e referendum su pace entro maggio.
Naufragio in Sardegna, affonda peschereccio: due morti e un superstite(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Santa Maria Navarrese, sulle coste del Nuorese: due vittime per un peschereccio affondato. Il motopesca Luigino della marineria di Arbatax è colato a picco in un ... sassarinotizie.com
Affonda un peschereccio in Sardegna, due morti(ANSA) - TORTOLI, 11 FEB - Tragico incidente in mare a fine mattina al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna. Il peschereccio Luigino è affondato e, secondo i primi ri ... msn.com
Ultime Notizie: Stop per irregolarità a nave cargo che ha rischiato naufragio in Sardegna - facebook.com facebook
Dopo il naufragio sfiorato lo scorso 29 gennaio, la Guardia Costiera di #Cagliari ha fermato la nave Blue Ocean A per gravi irregolarità x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.