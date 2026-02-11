Naufragio in Sardegna affonda peschereccio | due morti e un superstite

Questa mattina il mare di Santa Maria Navarrese ha portato via due vite. Un peschereccio si è capovolto e ha affondato, lasciando un superstite tra le onde. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo le due persone che si trovavano a bordo sono morte. La ricerca di eventuali altre persone disperse continua.

(Adnkronos) – Tragedia nel mare di Santa Maria Navarrese, sulle coste del Nuorese: due vittime per un peschereccio affondato. Il motopesca "Luigino" della marineria di Arbatax è colato a picco in un tratto di mare profondo 200 metri davanti alle coste orientali della Sardegna. Secondo quanto riporta la Guardia costiera ci sarebbero due morti.

